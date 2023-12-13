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Судейство

Сегодня, 20:26

Сычев: «Судейские скандалы не добавляют позитива чемпионату России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев оценил работу судейского корпуса в первой части сезона РПЛ.

«Судейство — это такой тонкий момент, давайте оставим специалистам. Вопросов много, ответов нет. Если бы не было вопросов, тогда было бы проще. Но раз за разом, каждый тур возникают вопросы. Скандалы не добавляют позитива в наш чемпионат. Сравнить с судейством прошлого сезона? Я не так глубоко погружен. Хотелось бы, что все решилось на футбольном поле, чтобы все решалось в игре: кто сильнее, а слабее», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ лидирует «Краснодар», который набрал 38 очков. Второе место занимает «Зенит» с 36 баллами.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Сычев
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 15 1 5
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