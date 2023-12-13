Нигматуллин: «Поставлю Сафонова на первое место среди вратарей в РПЛ»

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучших вратарей первой части сезона РПЛ.

«Еще недавно россиян в воротах было не так много. Но сейчас в силу разных причин во всех командах играют россияне. Здорово. Играют неплохо. Кого выделю? Прежде всего, наверное, Сафонова и Лантратова — вратарей сборной России. Они наиболее стабильно и ярко провели первую часть чемпионата. Сафонова поставлю на первое место», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Сафонов провел 18 матчей за «Краснодар» в нынешнем чемпионате России и пропустил 12 голов.