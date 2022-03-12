«Локомотив» — ЦСКА: Изидор быстро сравнял счет

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор стал автором гола в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА. Он сравнял счет в первом тайме — 1:1.

Изидор получил мяч в самом центре штрафной после прострела с фланга. Защитники ЦСКА допустили ошибки, не сумев прервать передачу, так что форвард наносил удар с убойной дистанции.

Изидор забивает во втором матче РПЛ подряд.