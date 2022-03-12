«Локомотив» — ЦСКА: Изидор быстро сравнял счет
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор стал автором гола в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА. Он сравнял счет в первом тайме — 1:1.
Изидор получил мяч в самом центре штрафной после прострела с фланга. Защитники ЦСКА допустили ошибки, не сумев прервать передачу, так что форвард наносил удар с убойной дистанции.
Изидор забивает во втором матче РПЛ подряд.
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|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
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|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
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|
Рубин – Ростов
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Уфа
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|
|
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