Кузьмичев: «Футбол, который показывает «Сочи», должен демонстрировать «Спартак»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился впечатлениями от игры красно-белых и «Сочи» в 24-м туре РПЛ.

13 апреля «Сочи» дома одержал победу над «Спартаком» со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Яхья Аттият-Аллах.

«Мне игра «Сочи» понравилась. После того как пришел Морено, стало видно, что он требует от команды. Футболисты выполняют его указания и показывают интересную игру. Да, сейчас у «Сочи» мало очков, но после победы над «Спартаком» у команды улучшатся результаты. Тот футбол, который показывает «Сочи», должен демонстрировать «Спартак». Не знаю сможет ли Морено справиться с давлением, которое есть в «Спартаке». Он все-таки тоже молодой тренер. Если Морено не будет отходить от своей философии, то это интересный специалист для «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» набрал 18 баллов и поднялся на предпоследнюю позицию.