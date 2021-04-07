Сегодня, 7 апреля, на сайте РФС объявили о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Бригада Кирилла Левникова будет работать на встрече «Локомотив» — «Спартак». Игра пройдет 11 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена».

На матч «Сочи» — «Зенит» назначен судья Владимир Москалев. Сергей Карасев обслужит встречу ЦСКА — «Ротор».

«Химки» — «Тамбов»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Николай Волошин; AВАР — Тихон Калугин; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Уфа» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Михаил Вилков; AВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гончар.

«Ростов» — «Рубин»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Андрей Бутенко.

«Арсенал» — «Краснодар»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Любимов; AВАР — Антон Аверьянов; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» — «Урал»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Владимир Миневич; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Евгений Кукуляк; AВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Баскаков.

«Сочи» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Виталий Мешков; AВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Роман Усачев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Зуев.

ЦСКА — «Ротор»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Алексей Амелин; AВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Лапочкин.