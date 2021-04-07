Агент Деспотовича высказался о возможном уходе форварда из «Рубина»

Агент Юрий Горбенко, представляющий интересы нападающего казанского «Рубина» Джордже Деспотовича, рассказал «СЭ» о возможном уходе футболиста из клуба летом.

«Джордже входит в пятерку лучших бомбардиров РПЛ. Если поступит хорошее предложение, которое устроит «Рубин», то всё возможно. Есть ли интерес других клубов? Пока только разговоры, есть предложения в устной форме. Сейчас мы решаем и разговариваем. Дождемся конца чемпионата и сядем за стол переговоров. Тем не менее, Джордже здесь всё устраивает», — сказал Горбенко «СЭ».

В нынешнем сезоне РПЛ 29-летний Деспотович сыграл за «Рубин» 20 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. «Рубин», набрав 40 очков в 24 матчах, занимает 6-е место в турнирной таблице.

(Данил Алешин)