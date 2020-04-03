3 апреля в 12.00 пройдет совместный прямой эфир «СЭ» и «Сколтеха» — «Выход из OUTа. Самоизоляция: Жизнь вне поля и лабораторий».

Весь мир в самоизоляции, футболисты ушли с поля, ученые и студенты — из аудиторий и лабораторий. Как обезопасить себя? Как защитить себя от стресса, вызванного пандемией?

Чем занимаются на самоизоляции ученые, а чем — футболисты? Чем они могут помочь друг другу?

Поговорим! Гостями эфира станут главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, спортивный директор клуба Олег Яровинский и профессор «Сколтеха», доктор биологических наук Георгий Базыкин.

Модератор — Мария Маркова.

Свои вопросы можете задавать в чате трансляции.