Леонид Слуцкий — о жизни и футболе. Live
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3 апреля в 12.00 пройдет совместный прямой эфир «СЭ» и «Сколтеха» — «Выход из OUTа. Самоизоляция: Жизнь вне поля и лабораторий».
Весь мир в самоизоляции, футболисты ушли с поля, ученые и студенты — из аудиторий и лабораторий. Как обезопасить себя? Как защитить себя от стресса, вызванного пандемией?
Чем занимаются на самоизоляции ученые, а чем — футболисты? Чем они могут помочь друг другу?
Поговорим! Гостями эфира станут главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, спортивный директор клуба Олег Яровинский и профессор «Сколтеха», доктор биологических наук Георгий Базыкин.
Модератор — Мария Маркова.
Свои вопросы можете задавать в чате трансляции.
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