Леонид Федун объяснил, какую функцию выполняет Алекперов в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» объяснил роль Юсуфа Алекперова в совете директоров команды.

- Немногие знают , кто такой Юсуф Алекперов . Интересуется ли он футболом , или для него " Спартак " - бизнес - проект ?

- Ему интересен футбол , он присутствует на многих матчах . Умный парень , хороший предприниматель , имеющий свое мнение по многим вопросам . Считаю , что новые члены совета директоров делают его более профессиональным с точки зрения бизнеса .

- Если Клейменов будет курировать информационную политику и GR, то какова роль Юсуфа Алекперова ?

- Юсуф определяет экономическую эффективность трансферов . Курирует трансферный комитет с точки зрения экономических перспектив тех и иных приобретений .

В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ «Спартак» занял второе место. В межсезонье Доменико Тедеско на посту главного тренера сменил Руй Витория.

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»