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Леонид Федун объяснил, какую функцию выполняет Алекперов в «Спартаке»

14:35
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» объяснил роль Юсуфа Алекперова в совете директоров команды.

- Немногие знают, кто такой Юсуф Алекперов. Интересуется ли он футболом, или для него "Спартак" - бизнес-проект?

- Ему интересен футбол, он присутствует на многих матчах. Умный парень, хороший предприниматель, имеющий свое мнение по многим вопросам. Считаю, что новые члены совета директоров делают его более профессиональным с точки зрения бизнеса.

- Если Клейменов будет курировать информационную политику и GR, то какова роль Юсуфа Алекперова?

- Юсуф определяет экономическую эффективность трансферов. Курирует трансферный комитет с точки зрения экономических перспектив тех и иных приобретений.

В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ «Спартак» занял второе место. В межсезонье Доменико Тедеско на посту главного тренера сменил Руй Витория.

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»

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