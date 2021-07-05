Леонид Федун объяснил, какую функцию выполняет Алекперов в «Спартаке»
Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» объяснил роль Юсуфа Алекперова в совете директоров команды.
- Немногие знают, кто такой Юсуф Алекперов. Интересуется ли он футболом, или для него "Спартак" - бизнес-проект?
- Ему интересен футбол, он присутствует на многих матчах. Умный парень, хороший предприниматель, имеющий свое мнение по многим вопросам. Считаю, что новые члены совета директоров делают его более профессиональным с точки зрения бизнеса.
- Если Клейменов будет курировать информационную политику и GR, то какова роль Юсуфа Алекперова?
- Юсуф определяет экономическую эффективность трансферов. Курирует трансферный комитет с точки зрения экономических перспектив тех и иных приобретений.
В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ «Спартак» занял второе место. В межсезонье Доменико Тедеско на посту главного тренера сменил Руй Витория.
Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»
Результаты опроса
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