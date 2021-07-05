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Федун рассказал случай про телефонный звонок от мошенников

14:25
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» рассказал, как ему дозвонились телефонные мошенники и пытались вывести средства.

— Есть ли у вас предположение, как произошел слив документов в телеграм-канал Black Mirror? И насколько там все правда?

— По содержанию могу сказать, что схема работает так: дается часть реальной информации, а потом к ней приписываются фейки. Дозированная правда. Мы занимаемся этой проблемой. К сожалению, это не единичный случай. У меня еще два года назад взламывали почту, пытались вымогать деньги. А недавно был забавный случай: звонят мне, говорят: «У вас есть счет в Сбербанке». Отвечаю, что есть. Ну и начали как обычно рассказывать, что и куда надо перевести. Я им говорю: «А можно я вам с другого счета еще 100 млн переведу? А с заграничных счетов?»

— То есть, вот эти телефонные мошенники дозвонились и до вас?

— Да-да. Мне было нечего делать, пока ехал в машине 40 минут, поэтому пообщался с ними.

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»

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Артем Калинин все материалы автора

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