Федун рассказал случай про телефонный звонок от мошенников

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» рассказал, как ему дозвонились телефонные мошенники и пытались вывести средства.

— Есть ли у вас предположение, как произошел слив документов в телеграм-канал Black Mirror? И насколько там все правда?

— По содержанию могу сказать, что схема работает так: дается часть реальной информации, а потом к ней приписываются фейки. Дозированная правда. Мы занимаемся этой проблемой. К сожалению, это не единичный случай. У меня еще два года назад взламывали почту, пытались вымогать деньги. А недавно был забавный случай: звонят мне, говорят: «У вас есть счет в Сбербанке». Отвечаю, что есть. Ну и начали как обычно рассказывать, что и куда надо перевести. Я им говорю: «А можно я вам с другого счета еще 100 млн переведу? А с заграничных счетов?»

— То есть, вот эти телефонные мошенники дозвонились и до вас?

— Да-да. Мне было нечего делать, пока ехал в машине 40 минут, поэтому пообщался с ними.

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»