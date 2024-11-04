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Отец форварда «Пари НН» Боселли: «Хуан очень сильно вырос в России»

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Пабло Боселли, отец уругвайского нападающего «Пари НН» Хуана Мануэля Боселли прокомментировал победу нижегородцев над «Ахматом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

В матче с грозненцами форвард забил победный гол.

«Команда много владела мячом, это очень хорошо! Виктор Гончаренко прекрасно заряжал команду эмоциями. Хуан Мануэль очень сильно вырос в России. Он очень благодарен за это «Пари НН», благодарен за хорошее отношение к нему в команде. В 24 года Хуан стал профессионалом. Если за ним придет статусная команда, то нам бы хотелось сделать шаг вперед и доказать, почему Боселли считается хорошим футболистом. У меня нет сомнений, что с его техническими и физическими качествами он может выделяться в важных матчах. Для нас сейчас очевидно, что Хуан должен сосредоточиться на игре за «Пари НН» и продолжать расти там для своей команды и для своих людей. А потом мы посмотрим, что ждет нас в будущем», — приводит слова Боселли-старшего Legalbet.

24-летний форвард выступает за нижегородский клуб с сентября 2023 года. В сезоне-2024/25 Боселли провел за «Пари НН» 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков.

Источник: Legalbet
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 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
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 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
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 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
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 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
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