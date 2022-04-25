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25 апреля, 23:30

Медведев: «Запас шесть очков, но успокаиваться рано»

Гендиректор «Зенита» Медведев поразмышлял о шансах клуба на чемпионство
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

«С точки зрения турнирной борьбы за чемпионство, да, теперь запас составляет шесть очков, но успокаиваться все равно рано. Успокоиться можно будет, когда мы станем недосягаемы для ближайшего преследователя. Есть ли для «Зенита» разница, где команда может выиграть чемпионат — дома или на выезде? Самое главное, чтобы это произошло как можно раньше», — цитирует Медведева ТАСС.

В турнирной таблице «Зенит» лидирует с 58 очками после 26 туров и оторвался от «Динамо» на шесть очков.

В следующем туре «Зенит» дома примет «Локомотив». Матч пройдет в субботу, 30 апреля. «Динамо» сыграет против «Урала».

Источник: https://tass.ru/sport/14472321
РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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 11
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