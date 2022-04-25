Медведев: «Запас шесть очков, но успокаиваться рано»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

«С точки зрения турнирной борьбы за чемпионство, да, теперь запас составляет шесть очков, но успокаиваться все равно рано. Успокоиться можно будет, когда мы станем недосягаемы для ближайшего преследователя. Есть ли для «Зенита» разница, где команда может выиграть чемпионат — дома или на выезде? Самое главное, чтобы это произошло как можно раньше», — цитирует Медведева ТАСС.

В турнирной таблице «Зенит» лидирует с 58 очками после 26 туров и оторвался от «Динамо» на шесть очков.

В следующем туре «Зенит» дома примет «Локомотив». Матч пройдет в субботу, 30 апреля. «Динамо» сыграет против «Урала».