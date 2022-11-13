Кухарчук объяснил, почему не попал в заявку на матч с «Сочи»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук объяснил, почему отсутствует в заявке на матч 17-го тура РПЛ против «Сочи».

— Почему тебя нет в заявке?

— У меня повреждение. Сыграю ли в этом году? Повреждение несерьезное, но все зависит от наших докторов, как они скажут.