Кухарчук — о продаже зимой: «10 футболистов «Химок» покинут клуб? Мое будущее в руках руководства»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал информацию о распродаже в клубе в зимнее трансферное окно.

— Денис Глушаков сказал, что он уже восстановился, но его нет в заявке. Сказал, что все вопросы Гогниеву. У них есть конфликт?

— Не замечал этого.

— Есть ли в команде какое-то напряжение?

— Мы выиграли последнюю игру, поэтому сейчас команде легче. Посмотрим, что будет сегодня.

— Слышали новость о продаже 10 футболистов этой зимой?

— Да, слышал. Мне прислали эту новость. Откуда берутся такие негативные новости? Это футбол. И вокруг футболистов всегда есть такие новости. Стараюсь абстрагироваться от этого, восстановиться и меньше реагировать на новости из интернета. Мое будущее в руках руководства.

11 ноября в «Химках» опровергли информацию о выставлении игроков на трансферы.