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«Предложение от «Рубина» появилось еще года полтора назад». Кучаев — о переходе в казанский клуб

Полузащитник Кучаев рассказал подробности перехода из ЦСКА в «Рубин»
Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Рубин» Константин Кучаев поделился подробностями перехода в казанский клуб из ЦСКА.

«Появилось предложение еще давно, года полтора назад. Я уже тогда задумался, но клуб меня не отпустил. Потом у меня была небольшая травма, я перестал играть.

«Рубин» все время проявлял интерес, и сейчас они снова вышли на переговоры. На этот раз ЦСКА согласился.

В моем возрасте надо играть. Играть в команде, которая старается играть в футбол, а не «автобус» ставить. Поэтому для развития «Рубин» — хорошая команда. Место в турнирной таблице? Могло по-разному сложиться. После паузы все может поменяться", — сказал Кучаев клубному каналу «Рубина».

Кучаев перешел в «Рубин» на правах арендного соглашения до конца нынешнего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника. В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел за ЦСКА 15 матчей и забил один мяч. Перед переходом в казанский клуб он продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2023/24.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aw4Ie2l1AZY

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10%

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Ф1 (-1.0)

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Константин Кучаев
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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