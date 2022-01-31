Полузащитник «Рубин» Константин Кучаев поделился подробностями перехода в казанский клуб из ЦСКА.

«Появилось предложение еще давно, года полтора назад. Я уже тогда задумался, но клуб меня не отпустил. Потом у меня была небольшая травма, я перестал играть.

«Рубин» все время проявлял интерес, и сейчас они снова вышли на переговоры. На этот раз ЦСКА согласился.

В моем возрасте надо играть. Играть в команде, которая старается играть в футбол, а не «автобус» ставить. Поэтому для развития «Рубин» — хорошая команда. Место в турнирной таблице? Могло по-разному сложиться. После паузы все может поменяться", — сказал Кучаев клубному каналу «Рубина».

Кучаев перешел в «Рубин» на правах арендного соглашения до конца нынешнего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника. В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел за ЦСКА 15 матчей и забил один мяч. Перед переходом в казанский клуб он продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2023/24.