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Сандро Шварц: «Лаксальт провел первую игру после травмы и выглядел хорошо»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги товарищеского матча против «Енисея»
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги контрольной игры против красноярского «Енисея» (2:0).

«Первый тайм мы играли медленно и с недостаточной активностью. Быстрый переход в эпизоде с голом Макарова был хорош, но мы множество раз теряли мяч в простых ситуациях. Второй тайм мы провели намного более динамично во многих компонентах, и в этом заключается причина, почему мы смотрелись в этой половине намного лучше. Для нас это урок, что мы должны играть с необходимой интенсивностью с первых же минут.

Диего Лаксальт провел сегодня первую игру после травмы и выглядел хорошо. Был агрессивен в дуэлях и принимал интересные решения с мячом. Я доволен тем, как он выглядел», — приводит слова тренера сайт «Динамо».

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт восстановился от травмы бедра. Уругваец вышел на поле впервые с 12 сентября.

Источник: https://fcdm.ru/news/sandro-svarc-dovolen-tem-kak-vyglyadel-laksalt-v-pervom-matce-posle-travmy

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