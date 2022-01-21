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Полузащитник Михаил Игнатов продлил контракт со «Спартаком»

Виктория Кравченко
Михаил Игнатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник Михаил Игнатов подписал новый контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение игрока с командой рассчитано до 2025 года.

«Я очень рад, что клуб рассчитывает на меня. Это греет душу. Надеюсь, что вместе со «Спартаком» мы добьемся самых высоких результатов. Буду прилагать для этого максимум усилий. Новый контракт — это дополнительная ответственность. Мне нужно работать еще больше и прогрессировать. Верю, сможем выиграть трофеи, потому что у нас сейчас хорошая молодая команда, при этом опытные игроки тоже есть. Все в наших руках», — цитирует Игнатова пресс-служба красно-белых.

21-летний футболист — воспитанник Академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова. За основную команду он дебютировал в сентябре 2018 года и с тех пор провел 38 матчей, 22 из которых — в нынешнем сезоне.

Источник: https://spartak.com/news/2022-01-21-mikhail_ignatov_prodlil_kontrakt_so_spartakom/

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Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
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Челси
Тоттенхэм

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21%

1.95

П1

19%

1.66

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2.75
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
26.02 16:30
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
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 - : -
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