Глушаков установил личный рекорд. Раньше он никогда не забивал так часто
В матче 8-го тура РПЛ против «Уфы» полузащитник «Химок» Денис Глушаков оформил дубль и продлил результативную серию в чемпионате России. 34-летний лидер подмосковного клуба установил личный рекорд, впервые в карьере отличившись в четырех встречах кряду. Предыдущее достижение Глушакова было датировано сезоном-2019/20, когда он в трех играх подряд огорчил соперников «Ахмата».
Случаи, когда Денис Глушаков забивал в двух и более турах одного чемпионата подряд
|
Сезон
|
Клуб
|
Дата
|
Матч
|
Гол
|
Серия
|
2021/22
|
Химки
|
22.08.2021
|
Рубин (д) — 1:1
|
16' (1:0)
|
4
|
|
|
27.08.2021
|
Нижний Новгород (д) — 1:1
|
54' (1:1)
|
|
|
|
11.09.2021
|
Спартак (г) — 1:3
|
89' (1:3)
|
|
|
|
18.09.2021
|
Уфа (г) — 2:3
|
44' (1:0), 90+1' (2:3)
|
|
2019/20
|
Ахмат
|
13.03.2020
|
Динамо (д) — 2:3
|
89' (3:2)
|
3
|
|
|
19.06.2020
|
Кр.Советов (г) — 4:2
|
59' (2:1)
|
|
|
|
26.06.2020
|
Сочи (д) — 1:1
|
33' (1:1)
|
|
2008
|
Локомотив
|
16.11.2008
|
Москва (д) — 3:2
|
38' (3:0)
|
2
|
|
|
22.11.2008
|
Рубин (г) — 2:1
|
90' (2:1)
|
|
2009
|
Локомотив
|
14.03.2009
|
Химки (д) — 1:1
|
65' (1:1)
|
2
|
|
|
22.03.2009
|
Ростов (г) — 1:1
|
90' (1:1)
|
|
2011/12
|
Локомотив
|
16.10.2011
|
Томь (д) — 3:0
|
55' (2:0)
|
2
|
|
|
24.10.2011
|
Спартак Нч (г) — 2:1
|
63' (1:1)
|
|
2018/19
|
Спартак
|
17.03.2019
|
Зенит (д) — 1:1
|
13' (1:0)
|
2
|
|
|
30.03.2019
|
Ахмат (г) — 3:1
|
90' (3:1)
|
Этот дубль стал для Глушакова всего пятым на высшем уровне. Ранее он трижды забивал по два мяча в чемпионате страны (дважды — за «Спартак», однажды — за «Локомотив») и один раз в Кубке России (за «Ахмат»). Это второй гостевой дубль хавбека и первый, который был оформлен в проигранном его командой матче.
Дубли Дениса Глушакова на высшем уровне
|
Дата
|
Команда
|
Матч
|
Голы
|
18.09.2021
|
Локомотив
|
Терек (г) — 4:0
|
22' (1:0), 45' (2:0)
|
22.11.2015
|
Спартак
|
Краснодар (д) — 3:2
|
27' (1:1), 53' (3:1)
|
17.05.2017
|
Спартак
|
Ахмат (д) — 3:0
|
15' (1:0), 19' (2:0)
|
30.10.2019
|
Ахмат
|
Луч (д) — 5:1
|
67' (4:1), 78' (5:1)
|
18.09.2021
|
Химки
|
Уфа (г) — 2:3
|
44' (1:0), 90+1' (2:3)
В списке лучших действующих бомбардиров чемпионата Глушаков с 55 голами поднялся на 6-е место, опередив Алана Дзагоева. Чаще него отличались только три центрфорварда — Артем Дзюба, Федор Смолов и СердарАзмун, крайний нападающий Квинси Промес и другой центральный хавбек Кристиан Нобоа.
Лучшие бомбардиры чемпионата России среди выступающих в турнире футболистов
|
Игрок
|
Команды
|
Место в общем рейтинге
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
3-е
|
369
|
138
|
Федор Смолов
|
Локомотив
|
10-е
|
255
|
88
|
Сердар Азмун
|
Зенит
|
15-е
|
200
|
83
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
27-е
|
129
|
63
|
Кристиан Нобоа
|
Сочи
|
32-е
|
309
|
60
|
Денис Глушаков
|
Химки
|
44-е
|
336
|
55
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
47-е
|
268
|
54
|
Алексей Ионов
|
Краснодар
|
52-е
|
300
|
50
Методология
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