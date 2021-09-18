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Глушаков установил личный рекорд. Раньше он никогда не забивал так часто

18:32
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В матче 8-го тура РПЛ против «Уфы» полузащитник «Химок» Денис Глушаков оформил дубль и продлил результативную серию в чемпионате России. 34-летний лидер подмосковного клуба установил личный рекорд, впервые в карьере отличившись в четырех встречах кряду. Предыдущее достижение Глушакова было датировано сезоном-2019/20, когда он в трех играх подряд огорчил соперников «Ахмата».

Случаи, когда Денис Глушаков забивал в двух и более турах одного чемпионата подряд

Сезон

Клуб

Дата

Матч

Гол

Серия

2021/22

Химки

22.08.2021

Рубин (д) — 1:1

16' (1:0)

4

27.08.2021

Нижний Новгород (д) — 1:1

54' (1:1)

11.09.2021

Спартак (г) — 1:3

89' (1:3)

18.09.2021

Уфа (г) — 2:3

44' (1:0), 90+1' (2:3)

2019/20

Ахмат

13.03.2020

Динамо (д) — 2:3

89' (3:2)

3

19.06.2020

Кр.Советов (г) — 4:2

59' (2:1)

26.06.2020

Сочи (д) — 1:1

33' (1:1)

2008

Локомотив

16.11.2008

Москва (д) — 3:2

38' (3:0)

2

22.11.2008

Рубин (г) — 2:1

90' (2:1)

2009

Локомотив

14.03.2009

Химки (д) — 1:1

65' (1:1)

2

22.03.2009

Ростов (г) — 1:1

90' (1:1)

2011/12

Локомотив

16.10.2011

Томь (д) — 3:0

55' (2:0)

2

24.10.2011

Спартак Нч (г) — 2:1

63' (1:1)

2018/19

Спартак

17.03.2019

Зенит (д) — 1:1

13' (1:0)

2

30.03.2019

Ахмат (г) — 3:1

90' (3:1)

Этот дубль стал для Глушакова всего пятым на высшем уровне. Ранее он трижды забивал по два мяча в чемпионате страны (дважды — за «Спартак», однажды — за «Локомотив») и один раз в Кубке России (за «Ахмат»). Это второй гостевой дубль хавбека и первый, который был оформлен в проигранном его командой матче.

Дубли Дениса Глушакова на высшем уровне

Дата

Команда

Матч

Голы

18.09.2021

Локомотив

Терек (г) — 4:0

22' (1:0), 45' (2:0)

22.11.2015

Спартак

Краснодар (д) — 3:2

27' (1:1), 53' (3:1)

17.05.2017

Спартак

Ахмат (д) — 3:0

15' (1:0), 19' (2:0)

30.10.2019

Ахмат

Луч (д) — 5:1

67' (4:1), 78' (5:1)

18.09.2021

Химки

Уфа (г) — 2:3

44' (1:0), 90+1' (2:3)

В списке лучших действующих бомбардиров чемпионата Глушаков с 55 голами поднялся на 6-е место, опередив Алана Дзагоева. Чаще него отличались только три центрфорварда — Артем Дзюба, Федор Смолов и СердарАзмун, крайний нападающий Квинси Промес и другой центральный хавбек Кристиан Нобоа.

Лучшие бомбардиры чемпионата России среди выступающих в турнире футболистов

Игрок

Команды

Место в общем рейтинге

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Зенит

3-е

369

138

Федор Смолов

Локомотив

10-е

255

88

Сердар Азмун

Зенит

15-е

200

83

Квинси Промес

Спартак

27-е

129

63

Кристиан Нобоа

Сочи

32-е

309

60

Денис Глушаков

Химки

44-е

336

55

Алан Дзагоев

ЦСКА

47-е

268

54

Алексей Ионов

Краснодар

52-е

300

50

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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