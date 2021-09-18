Глушаков установил личный рекорд. Раньше он никогда не забивал так часто

В матче 8-го тура РПЛ против «Уфы» полузащитник «Химок» Денис Глушаков оформил дубль и продлил результативную серию в чемпионате России. 34-летний лидер подмосковного клуба установил личный рекорд, впервые в карьере отличившись в четырех встречах кряду. Предыдущее достижение Глушакова было датировано сезоном-2019/20, когда он в трех играх подряд огорчил соперников «Ахмата».

Случаи, когда Денис Глушаков забивал в двух и более турах одного чемпионата подряд

Сезон Клуб Дата Матч Гол Серия 2021/22 Химки 22.08.2021 Рубин (д) — 1:1 16' (1:0) 4 27.08.2021 Нижний Новгород (д) — 1:1 54' (1:1) 11.09.2021 Спартак (г) — 1:3 89' (1:3) 18.09.2021 Уфа (г) — 2:3 44' (1:0), 90+1' (2:3) 2019/20 Ахмат 13.03.2020 Динамо (д) — 2:3 89' (3:2) 3 19.06.2020 Кр.Советов (г) — 4:2 59' (2:1) 26.06.2020 Сочи (д) — 1:1 33' (1:1) 2008 Локомотив 16.11.2008 Москва (д) — 3:2 38' (3:0) 2 22.11.2008 Рубин (г) — 2:1 90' (2:1) 2009 Локомотив 14.03.2009 Химки (д) — 1:1 65' (1:1) 2 22.03.2009 Ростов (г) — 1:1 90' (1:1) 2011/12 Локомотив 16.10.2011 Томь (д) — 3:0 55' (2:0) 2 24.10.2011 Спартак Нч (г) — 2:1 63' (1:1) 2018/19 Спартак 17.03.2019 Зенит (д) — 1:1 13' (1:0) 2 30.03.2019 Ахмат (г) — 3:1 90' (3:1)

Этот дубль стал для Глушакова всего пятым на высшем уровне. Ранее он трижды забивал по два мяча в чемпионате страны (дважды — за «Спартак», однажды — за «Локомотив») и один раз в Кубке России (за «Ахмат»). Это второй гостевой дубль хавбека и первый, который был оформлен в проигранном его командой матче.

Дубли Дениса Глушакова на высшем уровне

Дата Команда Матч Голы 18.09.2021 Локомотив Терек (г) — 4:0 22' (1:0), 45' (2:0) 22.11.2015 Спартак Краснодар (д) — 3:2 27' (1:1), 53' (3:1) 17.05.2017 Спартак Ахмат (д) — 3:0 15' (1:0), 19' (2:0) 30.10.2019 Ахмат Луч (д) — 5:1 67' (4:1), 78' (5:1) 18.09.2021 Химки Уфа (г) — 2:3 44' (1:0), 90+1' (2:3)

В списке лучших действующих бомбардиров чемпионата Глушаков с 55 голами поднялся на 6-е место, опередив Алана Дзагоева. Чаще него отличались только три центрфорварда — Артем Дзюба, Федор Смолов и СердарАзмун, крайний нападающий Квинси Промес и другой центральный хавбек Кристиан Нобоа.

Лучшие бомбардиры чемпионата России среди выступающих в турнире футболистов