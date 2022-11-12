«Крылья Советов» — «Ростов»: Шитов уменьшил отставание самарцев

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов забил на 73-й минуте матча с «Ростовом» в 17-м туре РПЛ — 1:2.

Сергей Пиняев в атаке с ходу от линии штрафной пробил низом, Песьяков отразил мяч перед собой, а набежавший Шитов добил из вратарской.