«Крылья Советов» — «Ростов»: пенальти отменен правильно. Судья ошибся, его спас ВАР

На 45+3-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов» арбитр Артем Любимов совершил ошибку в ключевом эпизоде, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Судье показалось, что Кирилл Щетинин в своей штрафной площади сбил Сергея Пиняева.

На самом деле никакого нарушения правил со стороны ростовского полузащитника не было. Он в подкате сыграл в мяч. А самарец попал в соперника левой ногой, запнулся и упал. Так это смотрится со спин футболистов. К сожалению, не было повтора из-за ворот.

Эпизод матча «Крылья Советов» — «Ростов».

На особенности единоборства Щетинина и Пиняевар обратили внимание видеоассистенты Иван Сиденков и Арам Петросян. Любимову предложили посмотреть видеозапись, после чего достаточно быстро на 45+7-й минуте 11-метровой удар был отменен.

В начале атаки самарцев возникли сомнения, не оказался ли их футболист в положении «вне игры». Скорее всего, офсайда не было.