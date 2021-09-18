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«Крылья Советов» на своем поле победили «Ростов»

18:25
«Крылья Советов» в домашнем матчем 8-го тура Тинькофф победили «Ростов» со счетом 4:2. Фото fckssamara, Twitter
«Крылья Советов» в домашнем матчем 8-го тура Тинькофф победили «Ростов» со счетом 4:2. Фото fckssamara, Twitter
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«Крылья Советов» в домашнем матчем 8-го тура Тинькофф РПЛ победили «Ростов» со счетом 4:2.

Первыми забили гости — на 23-й минуте отличился Николай Комличенко. Самарцы отыгрались на 44-й минуте, когда мяч в свои ворота срезал Бастуш.

Во втором тайме за «Крылья» отличились Сильвие Бегич (50-я минута) и Максим Глушенков (58). Хавбек ростовчан Данил Глебов отыграл один мяч на 69-й минуте встречи.

Полузащитник «Крыльев» Владислав Сарвели поставил точку в этом матче, забив на 90+2-й минуте встречи.

«Крылья Советов» после этого матча поднялись на 10-е место в таблице РПЛ. В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Зенитом» (22 сентября).

«Ростов» занимает 13-е место в таблице. В следующем туре команда Юрия Семина сыграет на своем поле с «Ахматом» (22 сентября).

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 4:2 (1:1)

Голы: Комличенко, 23 (0:1). Баштуш, 44 — в свои ворота (1:1). Бегич, 50 (2:1). Глушенков, 58 (3:1). Глебов, 69 (3:2). Сарвели, 90+2 (4:2).

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Солдатенков, Горшков (Кабутов, 72), Бегич, Якуба (Пруцев, 72), Зиньковский (Пиняев, 75), Ежов, Глушенков (Сарвели, 71), Иванисеня, Сергеев.

«Ростов»: Песьяков, Баштуш, Осипенко, Поярков (Терентьев, 64), Хаджикадунич, Мамаев (Гигович, 87), Фольмер (Соу, 63), Глебов, Лангович (Турищев, 82), Альмквист (Сухомлинов, 63), Комличенко.

Предупреждения: Горшков, 6. Иванисеня, 70. Соу, 80.

Судьи: Панин (Дмитров). Демешко (Химки), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Турбин (Дмитров). Елеференко (Москва).

18 сентября. Самара. Стадион «Самара Арена».

Крылья Советов — Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Тоттенхэм
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Роман Шишов все материалы автора

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