Стукалов — об игре Агаларова: «Он все понял, он работает и ему за это воздается»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (3:2).
— Самое главное, что мы сделали — это выиграли сегодня! Игра была нервная. Вновь неудачно для нас сложился первый тайм. Почем у так происходит — непонятно, мы ищем причины. Во втором тайме проявили характер, переломили игру. Единственное, что в концовке надо немножко не торопиться, играть уже при счете 3:1 правильно, — цитирует Стукалова сайт «Уфы».
— За счет чего удалось переломить игру во втором тайме?
— Мы стали играть в футбол, в который мы можем играть. Поэтому нам удалось переломить ход игры, потому что мы можем и мяч контролировать, можем разыгрывать, у нас есть квалифицированные нападающие, которые могут реализовывать любой момент в штрафной площади. Мы начали делать, то что мы можем делать, за счет этого и удалось переломить.
— Гамид Агаларов сейчас лучший бомбардир РПЛ. В чем секрет его успеха?
— В работе! Я сто раз говорю и еще миллион раз всем скажу, что он прошел путь. Он все понял, он работает и ему за это воздается.
— Что с Тимуром Жамалетдиновым и Остоном Уруновым?
— У обоих травмы.
— Что во время матча произошло с Олегом Ивановым? Две ошибки, одна из которых привела к пропущенному мячу.
— Сейчас сложно сказать. Это, наверное, больше к нему вопросы, чем ко мне. Нам надо просто анализировать, смотреть: откуда пришла атака? Почему мы туда отдали передачу, когда он был под давлением? Там много факторов, не только его ошибка.
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Дополнительная информация:
https://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-samoe-glavnoe-chto-my-sdelali-eto-vyigrali-segodnya
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