Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (3:2).

— Самое главное, что мы сделали — это выиграли сегодня! Игра была нервная. Вновь неудачно для нас сложился первый тайм. Почем у так происходит — непонятно, мы ищем причины. Во втором тайме проявили характер, переломили игру. Единственное, что в концовке надо немножко не торопиться, играть уже при счете 3:1 правильно, — цитирует Стукалова сайт «Уфы».

— За счет чего удалось переломить игру во втором тайме?

— Мы стали играть в футбол, в который мы можем играть. Поэтому нам удалось переломить ход игры, потому что мы можем и мяч контролировать, можем разыгрывать, у нас есть квалифицированные нападающие, которые могут реализовывать любой момент в штрафной площади. Мы начали делать, то что мы можем делать, за счет этого и удалось переломить.

— Гамид Агаларов сейчас лучший бомбардир РПЛ. В чем секрет его успеха?

— В работе! Я сто раз говорю и еще миллион раз всем скажу, что он прошел путь. Он все понял, он работает и ему за это воздается.

— Что с Тимуром Жамалетдиновым и Остоном Уруновым?

— У обоих травмы.

— Что во время матча произошло с Олегом Ивановым? Две ошибки, одна из которых привела к пропущенному мячу.

— Сейчас сложно сказать. Это, наверное, больше к нему вопросы, чем ко мне. Нам надо просто анализировать, смотреть: откуда пришла атака? Почему мы туда отдали передачу, когда он был под давлением? Там много факторов, не только его ошибка.