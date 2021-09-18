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Стукалов — об игре Агаларова: «Он все понял, он работает и ему за это воздается»

18:08
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (3:2).

— Самое главное, что мы сделали — это выиграли сегодня! Игра была нервная. Вновь неудачно для нас сложился первый тайм. Почем у так происходит — непонятно, мы ищем причины. Во втором тайме проявили характер, переломили игру. Единственное, что в концовке надо немножко не торопиться, играть уже при счете 3:1 правильно, — цитирует Стукалова сайт «Уфы».

— За счет чего удалось переломить игру во втором тайме?

— Мы стали играть в футбол, в который мы можем играть. Поэтому нам удалось переломить ход игры, потому что мы можем и мяч контролировать, можем разыгрывать, у нас есть квалифицированные нападающие, которые могут реализовывать любой момент в штрафной площади. Мы начали делать, то что мы можем делать, за счет этого и удалось переломить.

— Гамид Агаларов сейчас лучший бомбардир РПЛ. В чем секрет его успеха?

— В работе! Я сто раз говорю и еще миллион раз всем скажу, что он прошел путь. Он все понял, он работает и ему за это воздается.

— Что с Тимуром Жамалетдиновым и Остоном Уруновым?

— У обоих травмы.

— Что во время матча произошло с Олегом Ивановым? Две ошибки, одна из которых привела к пропущенному мячу.

— Сейчас сложно сказать. Это, наверное, больше к нему вопросы, чем ко мне. Нам надо просто анализировать, смотреть: откуда пришла атака? Почему мы туда отдали передачу, когда он был под давлением? Там много факторов, не только его ошибка.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-samoe-glavnoe-chto-my-sdelali-eto-vyigrali-segodnya

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Иван Шитик все материалы автора

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  • Vadim Kochuev

    Агаларова в сборную!!! Валера, обрати внимание!

    18.09.2021