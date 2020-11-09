Кризис «Спартака». Будущее Дзюбы. Пощечина «Локо». Провал «Краснодара». Live — в 19.00
16:18
По итогам тура РПЛ в студии «СЭ» в 19.00 наши журналисты Максим Алланазаров, Игорь Рабинер, Олег Кошелев и Севастиан Терлецкий обсудят пике «Спартака», скандал с Артемом Дзюбой, нервный срыв главного тренера «Краснодара» Мурата Мусаева и сокрушительное поражение «Локо» от «Динамо». Прямой эфир — на You Tube канале «СЭ».
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