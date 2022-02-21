«На поле я действительно действую агрессивно». Новичок «Спартака» рассказал о своем стиле игры

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своем стиле игры.

— У тебя репутация довольно жесткого опорного полузащитника. Многие наши болельщики на протяжении нескольких лет ждали такого трансфера и в шутку называют его «икрой». Тебе какая икра больше нравится — красная или черная?

— Красная! «Спартак» ведь играет в красной форме. Могу согласиться: на поле я действительно действую агрессивно. Мой стиль — биться за свой клуб и сборную до конца. Но вне поля я добрый парень, люблю посмеяться с партнерами по команде. Или вот с вами сейчас сижу и с удовольствием общаюсь.

— Что еще, помимо жесткости, можешь назвать своими сильными сторонами?

— Игру в обороне. Умение отрабатывать от штрафной до штрафной. Зависит от установки, конечно, но, как мне кажется, в «Спартаке» тренер не против моих подключений в атаку, дает мне свободу. Мне это нравится, потому что забивать мячи я тоже люблю.

— Ты провел несколько лет в академии «Лиона», затем дебютировал за основную команду. Почему в итоге не получилось там закрепиться?

— «Лион» — большой клуб, и, когда я закончил академию, в первой команде было много классных игроков. Выиграть у них конкуренцию было объективно очень сложно. Каких-то нюансов не хватило... Но для меня было важно получать практику, поэтому последовали аренды: сначала в «Бур-ан-Бресс», затем в «Труа». Обе пошли мне на пользу, а потом я перешел в «Янг Бойз», где провел прекрасные два с половиной года. Теперь я в «Спартаке» — и уже чувствую себя как дома.

— Во Франции противостояние «Лиона» и «Марселя» считается одним из самых горячих. Уже спорили с Жиго, какой из двух «Олимпиков» круче?

— Несколько раз бросали друг другу острые фразы на эту тему. Но я в любом случае пожелаю Самуэлю только успеха, когда он отправится в «Марсель». А пока у нас с ним общий интерес — помочь «Спартаку» провести вторую часть сезона максимально успешно.