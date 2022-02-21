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«На поле я действительно действую агрессивно». Новичок «Спартака» рассказал о своем стиле игры

Новый полузащитник «Спартака» рассказал о своем жестком стиле игры
Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своем стиле игры.

— У тебя репутация довольно жесткого опорного полузащитника. Многие наши болельщики на протяжении нескольких лет ждали такого трансфера и в шутку называют его «икрой». Тебе какая икра больше нравится — красная или черная?

— Красная! «Спартак» ведь играет в красной форме. Могу согласиться: на поле я действительно действую агрессивно. Мой стиль — биться за свой клуб и сборную до конца. Но вне поля я добрый парень, люблю посмеяться с партнерами по команде. Или вот с вами сейчас сижу и с удовольствием общаюсь.

— Что еще, помимо жесткости, можешь назвать своими сильными сторонами?

— Игру в обороне. Умение отрабатывать от штрафной до штрафной. Зависит от установки, конечно, но, как мне кажется, в «Спартаке» тренер не против моих подключений в атаку, дает мне свободу. Мне это нравится, потому что забивать мячи я тоже люблю.

— Ты провел несколько лет в академии «Лиона», затем дебютировал за основную команду. Почему в итоге не получилось там закрепиться?

— «Лион» — большой клуб, и, когда я закончил академию, в первой команде было много классных игроков. Выиграть у них конкуренцию было объективно очень сложно. Каких-то нюансов не хватило... Но для меня было важно получать практику, поэтому последовали аренды: сначала в «Бур-ан-Бресс», затем в «Труа». Обе пошли мне на пользу, а потом я перешел в «Янг Бойз», где провел прекрасные два с половиной года. Теперь я в «Спартаке» — и уже чувствую себя как дома.

— Во Франции противостояние «Лиона» и «Марселя» считается одним из самых горячих. Уже спорили с Жиго, какой из двух «Олимпиков» круче?

— Несколько раз бросали друг другу острые фразы на эту тему. Но я в любом случае пожелаю Самуэлю только успеха, когда он отправится в «Марсель». А пока у нас с ним общий интерес — помочь «Спартаку» провести вторую часть сезона максимально успешно.

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-21-kristofer_martins_gol_zenitu_pobeda_nad_myu_doveriye_vanoli_i_krasnaya_ikra/
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1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
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 - : -
27.02 19:00
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 - : -
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Артем Дзюба

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П
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 10 1 2
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