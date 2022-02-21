Кристофер Мартинс рассказал, как проходили переговоры о переходе в «Спартак»

Новичок «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, как проходили переговоры о переходе в московский клуб.

— Как прошли переговоры со «Спартаком»?

— Очень быстро и гладко. Мы оперативно все обсудили и ударили по рукам. Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе. Это крутой вызов, поэтому я согласился практически сразу.

— Впереди первый официальный матч. Как можешь оценить работу команды на сборах и свою адаптацию в «Спартаке»?

— Мне было легко почувствовать себя своим. Все ко мне очень тепло отнеслись. И игроки, и персонал, и вы — ребята из медиаслужбы. С кем-то общаюсь на английском, с кем-то — жестами, но все равно нахожу общий язык с каждым. С большим оптимизмом жду первой игры.

— Комфортно ли тебе с точки зрения тактики и стиля, который прививает «Спартаку» тренерский штаб Паоло Ваноли?

— Абсолютно, потому что «Янг Бойз» играл в схожей манере: агрессивно, активно прессинговал, старался больше владеть мячом и действовать быстро. Очень важно, что на сборах мы постоянно ощущали, как прогрессируем. Могу гарантировать болельщикам, что буду отдавать всего себя на поле.

Арендное соглашение с «Яег Бойз» рассчитано до 30 июня 2022 года и предполагает возможность приоритетного выкупа трансфера «Спартаком». В случае активации этого пункта контракт Мартинса с московским клубом будет рассчитан до лета 2027 года.