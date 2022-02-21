Гол Онугхи принес «Рубину» победу над «Тоболом» в товарищеском матче

«Рубин» победил «Тобол» в товарищеском матче в Турции

«Рубин» одержал победу над «Тоболом» (2:0) в товарищеском матче.

Встреча проходила в рамках тренировочного сбора в турецком Белеке.

У казанской команды гол на счету Германа Онугхи. Еще один мяч был забит в результате автогола.

28 февраля «Рубин» на выезде сыграет против «Зенита» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.