«Зенит» победил «Краснодар», у Глушенкова и Луиса Энрике по голу и передаче

«Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ — 2:0.

На 60-й минуте после передачи Луиса Энрике гол забил Максим Глушенков. За две минуты до конца основного времени бразилец отличился после результативного паса россиянина.

Сине-бело-голубые прервали 6-матчевую беспроигрышную серию «быков» — 5 побед и 1 ничья. Команда Сергея Семака набрала 16 очков и поднялась на 4-е место в таблице РПЛ. «Краснодар» с 19 очками лидирует в чемпионате.

«Зенит» 27 сентября примет «Оренбург» в 10-м туре, «Краснодар» в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».