«Краснодар» — «Зенит»: Сергеев открыл счет в матче

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев отличился в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Он открыл счет на 35-й минуте — 1:0.

Клоаудиньо отдал мяч на Далера Кузяева, который находился в штрафной. Полузащитник пытался пробить по воротам, но его удар был заблокирован.

Зато мяч отлетел к Сергееву, который с близкого расстояния отправил его в сетку.