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Соболев о неназначенном пенальти на Глушенкове: «Хорошо, что не поставили. Нытья бы было на всю страну»

Сергей Филин
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился мнением о моменте с падением форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова в штрафной площади соперника в матче с «Краснодаром» (3:2) в 10-м туре чемпионата России.

При счете 3:1 в пользу гостей Глушенков упал в штрафной хозяев после контакта с полузащитником «быков» Дугласом Аугусту. Главный арбитр встречи Инал Танашев не поставил пенальти. ВАР Евгений Буланов и АВАР Антон Фролов вмешались и пригласили судью посмотреть падение Глушенкова. После просмотра эпизода Танашев не стал менять свое первоначальное решение.

«Хорошо, что его не поставили. Нытья бы было на всю страну опять, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ». — Если бы в чужие ворота — скорее да, если бы в наши — я бы такое не поставил. Оба бегут, Максим чуть теряет равновесие, ноги у игроков просто запинаются. В эпоху ВАР можно было поставить и не поставить. Если бы это было в наши ворота — я бы сказал, что это 100 процентов не пенальти».

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«Зенит» набрал 21 очко и лидирует в турнирной таблице РПЛ. При равенстве очков с «Краснодаром» сине-бело-голубые опережают соперника по дополнительным показателям.

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Александр Соболев
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ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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