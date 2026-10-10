Соболев о неназначенном пенальти на Глушенкове: «Хорошо, что не поставили. Нытья бы было на всю страну»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился мнением о моменте с падением форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова в штрафной площади соперника в матче с «Краснодаром» (3:2) в 10-м туре чемпионата России.

При счете 3:1 в пользу гостей Глушенков упал в штрафной хозяев после контакта с полузащитником «быков» Дугласом Аугусту. Главный арбитр встречи Инал Танашев не поставил пенальти. ВАР Евгений Буланов и АВАР Антон Фролов вмешались и пригласили судью посмотреть падение Глушенкова. После просмотра эпизода Танашев не стал менять свое первоначальное решение.

«Хорошо, что его не поставили. Нытья бы было на всю страну опять, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ». — Если бы в чужие ворота — скорее да, если бы в наши — я бы такое не поставил. Оба бегут, Максим чуть теряет равновесие, ноги у игроков просто запинаются. В эпоху ВАР можно было поставить и не поставить. Если бы это было в наши ворота — я бы сказал, что это 100 процентов не пенальти».

«Зенит» набрал 21 очко и лидирует в турнирной таблице РПЛ. При равенстве очков с «Краснодаром» сине-бело-голубые опережают соперника по дополнительным показателям.

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