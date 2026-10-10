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Судейство

«Краснодар» — «Зенит»: «быкам» будет сложно оспорить удаление Тормены. Тот ударил Соболева сзади шипами

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 80-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» судья Инал Танашев после вмешательства ВАР и просмотра повторов на мониторе у поля верно оценил действия третьего номера «быков» Витора Тормены и объявил о его удалении за серьезное нарушение правил.

Двумя минутами ранее рефери, находившийся на удалении от места событий, квалифицировал действия краснодарца иначе и вынес ему только предупреждение. Но видеоассистенты Евгений Буланов и Антон Фролов с Танашевым не согласились и пригласили его к монитору.

На экране арбитр увидел с другого ракурса, как Тормена ударил Александра Соболева сзади открытыми шипами в область голеностопа и икроножной мышцы. Этого было достаточно, чтобы изменить первоначальное решение. Единственное, в трансляции не показали, что судья отменил предупреждение, было видно, что он достал из кармана красную карточку и поднял ее перед Торменой.

Понятно, что краснодарцы могут не согласиться с вердиктом рефери и попытаться оспорить удаление, чтобы избежать дисквалификации игрока. Но добиться своего им будет очень сложно.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Краснодар» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:3
Зенит

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Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Краснодар
Витор Тормена
Инал Танашев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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