«Краснодар» — «Зенит»: «быкам» будет сложно оспорить удаление Тормены. Тот ударил Соболева сзади шипами

На 80-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» судья Инал Танашев после вмешательства ВАР и просмотра повторов на мониторе у поля верно оценил действия третьего номера «быков» Витора Тормены и объявил о его удалении за серьезное нарушение правил.

Двумя минутами ранее рефери, находившийся на удалении от места событий, квалифицировал действия краснодарца иначе и вынес ему только предупреждение. Но видеоассистенты Евгений Буланов и Антон Фролов с Танашевым не согласились и пригласили его к монитору.

На экране арбитр увидел с другого ракурса, как Тормена ударил Александра Соболева сзади открытыми шипами в область голеностопа и икроножной мышцы. Этого было достаточно, чтобы изменить первоначальное решение. Единственное, в трансляции не показали, что судья отменил предупреждение, было видно, что он достал из кармана красную карточку и поднял ее перед Торменой.

Понятно, что краснодарцы могут не согласиться с вердиктом рефери и попытаться оспорить удаление, чтобы избежать дисквалификации игрока. Но добиться своего им будет очень сложно.