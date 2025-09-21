«Краснодар» — «Зенит»: Луис Энрике удвоил преимущество сине-бело-голубых

«Зенит» удвоил преимущество в матче с «Краснодаром» в 9-м туре РПЛ — 2:0.

Гол на 88-й минуте забил Луис Энрике после передачи Максима Глушенкова.