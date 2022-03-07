7 марта «Краснодар» на своем поле одержал победу над «Уралом» (2:1) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Предлагаем вам посмотреть видео всех забитых мячей в этой встрече.

59-я минута: гол Эдуарда Сперцяна

65-я минута: гол Владимира Ильина

79-я минута: гол Эрика Бикфалви