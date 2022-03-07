Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал победу над «Уралом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:1).

«Первая игра дома, чувствовалось волнение перед болельщиками. Первый матч в таких сочетаниях плюс длительная пауза. Не хватало игрового тонуса, но я считаю, что мы закономерно победили. Могли еще забить. Чуть лучше стоило сыграть в моменте с пропущенным голом, но всех с победой. Готовимся к следующей игре», — сказал тренер.

На вопрос, сильно ли повлиял отъезд легионеров, Сторожук ответил: «Как мы видим, сегодня ребята в стартовом составе показали максимальную самоотдачу. Остальные обсуждать некорректно, я воздержусь».

В четверг «Краснодар» объявил, что по приостановил действие контрактов восьми легионеров команды по просьбе игроков. Ранее клуб покинул тренерский штаб во главе с немцем Даниэлем Фарке.