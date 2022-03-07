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Сегодня, 16:14

Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал победу над «Уралом»

Сергей Федоров
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:1).

«Первая игра дома, чувствовалось волнение перед болельщиками. Первый матч в таких сочетаниях плюс длительная пауза. Не хватало игрового тонуса, но я считаю, что мы закономерно победили. Могли еще забить. Чуть лучше стоило сыграть в моменте с пропущенным голом, но всех с победой. Готовимся к следующей игре», — сказал тренер.

На вопрос, сильно ли повлиял отъезд легионеров, Сторожук ответил: «Как мы видим, сегодня ребята в стартовом составе показали максимальную самоотдачу. Остальные обсуждать некорректно, я воздержусь».

В четверг «Краснодар» объявил, что по приостановил действие контрактов восьми легионеров команды по просьбе игроков. Ранее клуб покинул тренерский штаб во главе с немцем Даниэлем Фарке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Урал
Голы
Сперцян, 59 (1:0), Ильин, 65 (2:0), Бикфалви, 79 (2:1)
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Кучугура, 90) Петров Ионов Черников Сперцян Кривцов (Якимов, 74) Ильин (Попов, 90+8)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Герасимов Аугустыняк Юшин (Железнов, 70) Гаджимурадов Мишкич (Евсеев, 69) Магомадов (Шатов, 79) Бикфалви
Предупреждения
Сорокин 86’  -  Герасимов 75’
Судьи
Турбин (Дмитров) Ширяев (Ставрополь) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Сухой (Люберцы) Мосякин (Москва)

ФК Краснодар
ФК Урал
Александр Сторожук
0
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РПЛ: «Краснодар» обыграл «Урал», «Зенит» — «Уфа» и другие матчи 20-го тура

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» не стал говорить о перспективах возглавить команду
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
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Краснодар – Урал
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Зенит – Уфа
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7.03 16:30
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