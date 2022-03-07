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Сегодня, 15:57

Гол Ильина принес «Краснодару» победу над «Уралом»

«Краснодар» обыграл «Урал» и поднялся на пятое место в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
«Краснодар» — «Урал» — 2:1.
Фото ФК «Урал»

«Краснодар» одержал победу над «Уралом» (2:1) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча проходила на стадионе «Краснодар».

В составе хозяев забитыми мячами отметились Эдуард Сперцян с пенальти и Владимир Ильин. У гостей единственный гол на счету Эрика Бикфалви.

Таким образом, «Краснодар» набрал 32 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 19 баллами остался на 13-й позиции.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Урал
Голы
Сперцян, 59 (1:0), Ильин, 65 (2:0), Бикфалви, 79 (2:1)
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Кучугура, 90) Петров Ионов Черников Сперцян Кривцов (Якимов, 74) Ильин (Попов, 90+8)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Герасимов Аугустыняк Юшин (Железнов, 70) Гаджимурадов Мишкич (Евсеев, 69) Магомадов (Шатов, 79) Бикфалви
Предупреждения
Сорокин 86’  -  Герасимов 75’
Судьи
Турбин (Дмитров) Ширяев (Ставрополь) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Сухой (Люберцы) Мосякин (Москва)

Владимир Ильин
Эдуард Сперцян
Эрик Бикфалви
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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