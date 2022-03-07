Гол Ильина принес «Краснодару» победу над «Уралом»

«Краснодар» обыграл «Урал» и поднялся на пятое место в РПЛ

«Краснодар» одержал победу над «Уралом» (2:1) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча проходила на стадионе «Краснодар».

В составе хозяев забитыми мячами отметились Эдуард Сперцян с пенальти и Владимир Ильин. У гостей единственный гол на счету Эрика Бикфалви.

Таким образом, «Краснодар» набрал 32 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 19 баллами остался на 13-й позиции.