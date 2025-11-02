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Тренер «Ахмата» Черчесов о поражении от «Балтики»: «Благодарен команде, что хотели отыграться даже в меньшинстве»

Алина Савинова

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил, что игроки команды до последнего были настроены отыграться в матче 14-го тура чемпионата России с «Балтикой».

В воскресенье грозненцы на выезде уступили калининградской команде со счетом 0:2. «Ахмат» с 59-й минуты играл в меньшинстве после удаления форвада Георгия Мелкадзе.

«Готовились к такой игре, «Балтика» всегда дома агрессивна. До определенного момента делали все правильно, пока не пропустили гол после аута, который не вытекал из логики матча. Во втором тайме контролировали мяч, хотели перевернуть ход матча, затем пропустили еще один гол и получили красную карточку. После этого стало сложно. Поблагодарил ребят, что они, даже играя вдесятером, хотели отыграться», — приводит пресс-служба грозненцев слова Черчесова.

«Балтика» поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 27 очками. В следующем туре команда 9 ноября сыграет на своем поле против «Краснодара».

Источник: Официальный сайт «Балтики»
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Станислав Черчесов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
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Балтика

 2
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Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
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Крылья Советов

 2 1 0
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