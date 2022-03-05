«Краснодар» расторг контракт с Виктором Классоном

«Краснодар» и Виктор Классон договорились о расторжении контракта по взаимному согласию, сообщает сайт клуба.

Атакующий полузащитник провел за «быков» 147 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.

«ФК «Краснодар» благодарит Виктора Классона за значительный вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении на сайте.

30-летний Классон в 20 матчах текущего сезона забил три гола и отдал две голевые передачи. Соглашение шведского полузащитника с клубом истекало в 2022 году.