"Краснодар" одержал волевую победу над "Уфой" (3:2) в матче 2-го тура чемпионата России. Гости смогли отыграться со счета 0:2, оба мяча команда пропустила в первом тайме.

"Краснодар" одержал первую победу в сезоне, хозяева поля проиграли во второй раз подряд. В составе хозяев отличились Кэтэлин Карп и Джемал Табидзе. После перерыва забивали гости – Юнес Намли, Тонни Вилена и автогол Табидзе на последних минутах встречи.

Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

"Уфа" – "Краснодар" – 2:3 (2:0)

Голы: Карп, 29 (1:0). Табидзе, 40 (2:0). Намли, 49 (2:1). Вилена, 73 (2:2). Табидзе, 86 - в свои ворота (2:3).

"Уфа": Чернов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев, Тилль (Кротов, 83), Фомин, Карп (Засеев, 84), Игбун, Козлов (Сысуев, 72).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес, Камболов, Олссон (Игнатьев, 66), Вилена (Фьолусон, 90), Вандерсон Масиэл, Намли (Сулейманов, 70), Ари.

Предупреждения: Спаич, 28. Рамирес, 54. Игбун, 64. Кротов, 87.

Судьи: Еськов. Болотенков, Мосякин (все - Москва).

20 июля. Уфа. Стадион "Нефтяник".

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