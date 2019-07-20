"Уфа" – "Краснодар": почему засчитан гол гостей?

На 49-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Уфа" – "Краснодар" арбитр Алексей Еськов не засчитал гол краснодарца Намли, совершив ошибку. Спустя некоторое время он ее исправил, засчитав взятие ворот уфимской команды.

В том моменте второй ассистент Андрей Болотенков зафиксировал положение "вне игры" у Намли. На это и отреагировал Еськов. Краснодарец действительно оказался за линией офсайда, но рефери ошибочно решил, что он получил пас от своего партнера.

На самом же деле, как видно на видеозаписи, мяч в направлении Намли отправил уфимец Тилль. То есть положение "вне игры" фиксировать не стоило. После непродолжительных консультаций (возможно, с первым ассистентом Дмитрием Мосякиным или резервным Владиславом Безбородовым) Еськов свой первоначальный вердикт исправил и побежал к центру поля, засчитав гол "быков". (Александр Бобров)​