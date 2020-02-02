«Краснодар» обыграл «Мальме», матч длился 120 минут

«Краснодар» в товарищеском матче на сборе обыграл «Мальме» со счетом 3:1.

В составе «быков» отметились воспитанники академии: Илья Воротников, Даниил Уткин и Сергей Бородин.

Матч продлился 120 минут — после основного времени команды провели дополнительные 30 минут.

Товарищеские матчи. Клубы

«Мальме» — «Краснодар» — 1:3 д.в. (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Воротников, 68 (0:1). Уткин, 72 (0:2). Бородин, 102 (0:3). Ракип, 116 (1:3).

«Мальме»: Ракип.

«Краснодар»: Сафонов (Крицюк, 61), Фьолусон (Бородин, 57), Рамирес (Ивашин, 61), Мартынович (Мартынов, 61), Петров (Бочко, 61), Вилена (Черников, 61), Фернандеш (Уткин, 61), Олссон (Мацукатов, 61), Сергеев (Воротников, 61), Сулейманов (Кутовой, 61), Ари (Берг, 61).

Предупреждение: Мацукатов, 93.

Судья: Эскос (Норвегия).

2 февраля. Марбелья. Стадион «Municipal de Marbella».