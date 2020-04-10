Компенсируют ли игрокам «Локо» урезание зарплат за выход в Лигу чемпионов? Отвечает председатель правления

Председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» достижение договоренности с игроками о временном сокращении зарплат на 40 процентов.

— Нормально договорились о сокращении на весь период, — заявил Мещеряков. — Хочу поблагодарить менеджмент клуба и игроков за понимание и человеческие качества.

— Рады, что эта история закончилась, и в информационном поле больше не будет спекуляций?

— Вы думаете, что капитан команды просто так что-то говорит? (Ведран Чорлука назвал необходимым решение игроков «Локо» отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии — Прим. «СЭ».)

— Действительно ли команде компенсируют урезание в случае попадания в Лигу чемпионов?

— Вы задайте вопрос лучше тем, кто вам эти истории рассказывает или информирует. Слишком много информации и создается впечатление, что люди лично присутствуют во время переговоров. Вдруг они лучше знают, чем все остальные? (Евгений Белоусов)