«Команда». Крыховяк выложил фото из раздевалки после победы над ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал фото из раздевалки после победы в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (2:1).

— Команда, — написал Крыховяк в Twitter.

ЦСКА имеет 47 очков и занимает четвертое место. У «Локо» 54 очка и вторая позиция. Армейцы за тур до финиша чемпионата потеряли шансы занять второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов.