Полузащитник «Ростова» Мелехин заявил, что команда может претендовать на место в тройке по итогам сезона РПЛ

Полузащитник «Ростова» Алексей Мелехин рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин отреагировал на ничью в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

— После прошлого тура говорили, что Карпин в ярости. Сейчас он какой?

— Такой же. Сказал, что бывают такие игры. Мы будем разбирать. Поэтому мойтесь и спокойно поехали.

— Как считаешь, «Ростов» в этом сезоне на что можешь претендовать?

— Хоть и молодой состав, но состав очень силен именно игроками и командной игрой. Надо просто не бояться играть. А так думаю претендовать в тройку точно. Там не за горами все лучшее, что может быть.