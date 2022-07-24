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Сегодня, 22:51

Полузащитник «Ростова» Мелехин заявил, что команда может претендовать на место в тройке по итогам сезона РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Алексей Мелехин рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин отреагировал на ничью в матче 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

— После прошлого тура говорили, что Карпин в ярости. Сейчас он какой?

— Такой же. Сказал, что бывают такие игры. Мы будем разбирать. Поэтому мойтесь и спокойно поехали.

— Как считаешь, «Ростов» в этом сезоне на что можешь претендовать?

— Хоть и молодой состав, но состав очень силен именно игроками и командной игрой. Надо просто не бояться играть. А так думаю претендовать в тройку точно. Там не за горами все лучшее, что может быть.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
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ЦСКА – Сочи
 3 : 0
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Оренбург – Урал
 3 : 0
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Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
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Локомотив – Ростов
 2 : 2
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Максим Глушенков

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Крылья Советов

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Николай Комличенко

Ростов

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Оренбург

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

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Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

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И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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