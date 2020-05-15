Коломейцев назвал уход Семина «не совсем обоснованным решением»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев не согласился с решением руководства клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

— Наверное, по поводу Семина все же не к нам вопрос, — цитирует Коломейцева РИА «Новости». — Но в данной ситуации это выглядит как не совсем обоснованное решение. Команда идет на втором месте, могли бы дать нам хотя бы доиграть чемпионат, дождаться результатов и потом делать какие-то перемены. Но тут, повторюсь, решает руководство. Возможно, у них есть какое-то видение, я не берусь судить, правильно они сделали или нет.

По новому тренеру вообще ничего не знаю, не могу ничего сказать.

Накануне «Локомотив» объявил, что не будет подписывать новое соглашение с 73-летним Семиным, с 1 июня должность главного тренера займет сербский специалист Марко Николич.