Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком». В московский клуб 29-летний футболист переходит в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне форвард «Зенита» выступал на правах аренды за «Сочи». В весенней и летней части чемпионата он провел 10 матчей, забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Кокорин играл за московское «Динамо» с 2008 по 2015 год, с паузой на переход и возвращение в Москву из «Анжи». В 2016 году он стал игроком «Зенита», за который сыграл 92 матча во всех турнирах и забил 34 мяча.

С октября 2018 года до сентября 2019-го Кокорин находился под арестом и в колонии после громкого дела с двумя драками в центре Москвы в компании брата Кирилла, полузащитник «Краснодара» Павла Мамаева и его друга, экс-футболиста Александра Протасовицкого. После освобождения по УДО форвард подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона, а зимой отправился в аренду в «Сочи».