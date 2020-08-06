Кокорин опубликовал пост в форме «Спартака». Манчини отреагировал аплодисментами
19:47
Форвард «Спартака» Александр Кокорин опубликовал в Instagram фотографию в форме команды.
«Новый сезон, — написал Кокорин. — Новые цели. Все начинается с мяча».
В комментариях значок аплодисментов опубликовал бывший тренер «Зенита» Роберто Манчини, который сейчас является главным тренером сборной Италии. Бывший партнер Кокорина Кристиан Нобоа, выступающий за «Сочи», пожелал игроку удачи.
29-летний Александр Кокорин перешел в «Спартак» перед началом сезона. В прошлом сезоне он в 10 матчах за «Сочи» забил семь мячей при трех голевых передачах.
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