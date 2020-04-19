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Когда возобновится чемпионат России? Ответ РПЛ

16:15
Когда возобновится РПЛ? Фото Виталий Тимкив, -
Когда возобновится РПЛ? Фото Виталий Тимкив, -
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На официальном сайте Тинькофф РПЛ появилась информация, при каких условиях может возобновиться чемпионат России.

«1 апреля постановлением бюро исполкома РФС розыгрыш российской премьер-лиги был приостановлен до 31 мая. Это нужно, чтобы уберечь участников матчей и зрителей от риска заражения и помочь в борьбе с распространением COVID-19. Этот срок не окончательный и может быть пересмотрен в зависимости от эпидемиологической обстановки и указов органов исполнительной власти.

Ниже мы отвечаем на основные вопросы, которые получали от болельщиков и журналистов в последние недели.

Когда возобновится РПЛ? Как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий

Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей», — говорится в сообщении.

По последним данным, в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24760.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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