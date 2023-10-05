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Сегодня, 15:52

Агент Ковачева рассказал об адаптации игрока в России

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Кен Ван Дейк, агент полузащитника «Ахмата» Светослава Ковачева, поделился мыслями об игре футболиста в России.

«Светослав становится лучше и сильнее каждый день, все больше адаптируясь к российской лиге. Он освоился и отлично чувствует себя в России и Грозном. Я ни капли не удивлен такими его выступлениями и прогрессом, поскольку я абсолютно уверен в качествах Ковачева», — приводит «РБ Спорт» слова Ван Дейка.

3 августа стало известно, что «Ахмат» арендовал 25-летнего болгарина из «Арды».

В текущем сезоне Ковачев провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
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 - : -
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