Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня предстоящего заседания комитета по итогам матча 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (3:3). После окончания встречи в Самаре Галактионов нецензурно охарактеризовал работу судей.

«У Галактиона два нарушения: опоздание на послематчевое интервью на 15 минут и оскорбительное высказывание во время интервью. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Также глава КДК РФС рассказал, что комитет рассмотрит удаления тренера «Локомотива» Заура Хапова и тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов.

«Рассмотрим удаление тренер «Крыльев Советов» Сергея Булатов за оскорбление официального лица соперника и удаление тренера «Локомотива» Заура Хапова за аналогичное нарушение. Эти тренеры приглашены на заседание», — добавил Григорьянц.

Позже стало известно, что Галактионов может быть дисквалифицирован на 4 матча РПЛ за высказывание о судействе в игре с «Крыльями».