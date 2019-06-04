КДК рассмотрит эпизод с Александром Беленовым в ответном матче против "Томи"

На ближайшем заседании КДК изучит эпизод с участием вратаря "Уфы" Александра Беленова, который произошел во втором стыковом матче против "Томи" за право остаться в РПЛ. В той встрече после удаления Беленов показал неприличный жест болельщикам томичей.

– Завтра состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов. На основании материалов СМИ КДК будет рассматривать эпизод, произошедший в гостевом матче "Уфы" против "Томи". Беленов, уходя в подтрибунное помещение, показал неприличный жест в адрес болельщиков хозяев, – приводит слова главы комитета Артура Григорьянца ТАСС.

В воскресенье "Уфа" уступила в стыковом матче за право остаться в РПЛ "Томи" (0:1), однако за счет победы в первом матче со счетом 2:0 клуб сохранил прописку в элитном дивизионе.