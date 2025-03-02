Бонгонда — об игре с «Оренбургом»: «Нам важно не терять очки в матчах с такими командами»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда поделился ожиданиями от матча против «Оренбурга» в 19-м туре РПЛ.

«Нам особенно важно не терять очки в матчах с командами, идущими в середине и в конце таблицы. В прошлом сезоне именно это стало проблемой. Борьба начинается сейчас с нуля. И если мы не сможем продолжить серию, все осенние победы не будут стоить ровным счетом ничего», — цитирует футболиста пресс-служба московской команды.

В этом сезоне на счету 29-летнего Бонгонды 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 37 очками.

2 марта красно-белые сыграют против «Оренбурга». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.