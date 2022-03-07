Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» не стал говорить о перспективах возглавить команду

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук рассказал, как проходила подготовка команды к матчу 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:1).

Ранее клуб покинул тренерский штаб во главе с немцем Даниэлем Фарке.

«Насколько важна победа над Шалимовым? На этом тренерский штаб при подготовке не зацикливался. Хотели выйти и показать зрелищный футбол. Во многом это получилось.

Время покажет, останусь ли я на посту. Сейчас я буду готовить команду к предстоящим играм. Назначение произошло так: спросили, готов ли. Я работал в системе клуба, уже не молодой, так что никакого особенного давление не ощущаю, я ко всему готов», — заявил тренер.

В следующем туре «Краснодар» 13 марта на выезде сыграет с московским «Спартаком».