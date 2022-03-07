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Сегодня, 16:18

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» не стал говорить о перспективах возглавить команду

Сергей Федоров
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук рассказал, как проходила подготовка команды к матчу 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:1).

Ранее клуб покинул тренерский штаб во главе с немцем Даниэлем Фарке.

«Насколько важна победа над Шалимовым? На этом тренерский штаб при подготовке не зацикливался. Хотели выйти и показать зрелищный футбол. Во многом это получилось.

Время покажет, останусь ли я на посту. Сейчас я буду готовить команду к предстоящим играм. Назначение произошло так: спросили, готов ли. Я работал в системе клуба, уже не молодой, так что никакого особенного давление не ощущаю, я ко всему готов», — заявил тренер.

В следующем туре «Краснодар» 13 марта на выезде сыграет с московским «Спартаком».

ФК Краснодар
ФК Урал
Александр Сторожук
1
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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 1 : 0
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 2 : 2
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Локомотив – Химки
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Динамо – Спартак
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